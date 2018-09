La Catalunya Central reforça l'FP amb cinc nous cicles formatius el proper curs

La Catalunya Central veurà ampliada a partir d'aquest setembre l'oferta de formació professional amb cinc nous cicles formatius. És un dels trets destacats del curs escolar que arrencarà dimecres, i que entre les comarques d'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès, sumarà un total de 72.697 alumnes a l'ensenyament obligatori (entre P3 i 4t d'ESO), que suposa un lleuger increment de l'1 %, amb 754 alumnes més.

L'increment de l'alumnat segueix una tendència similar a la de la resta del país, segons va explicar ahir la directora d'Ensenyament a la Catalunya Central, Dolors Collell, en la presentació del nou curs al territori, i és la pèrdua d'alumnes a infantil i primària, i l'increment a secundària, «on encara hi ha uns anys de previsió de creixement». Enguany, començaran P3 231 alumnes menys que el curs passat, seguint la tendència a la baixa que s'observa els últims anys i que ja es reflecteix en el conjunt d'infantil i primària. A la Catalunya Central, dimecres hi haurà 49.475 alumnes que començaran les classes entre P3 i 6è, i això suposa una pèrdua de 802 alumnes respecte del curs passat. El descens és general a totes les comarques, tret del Solsonès, on hi ha un increment de 4 alumnes, amb un fort repunt a P3 (amb 16 més que l'any passat) que contra-resta la pèrdua d'altres cursos.

La secundària, en canvi, està rebent el gruix d'alumnes que fins fa uns anys eren a primària, i encara manté una tendència a l'alça. Entre 1r i 4t d'ESO hi haurà 23.222 alumnes, 1.556 més que el curs passat. En aquest cas, també hi ha un increment generalitzat, a excepció del Bages, que tindrà un descens de 156 alumnes.



Cicles formatius, a l'alça

L'ensenyament postobligatori també tindrà un increment de l'alumnat. A batxillerat n'hi haurà 371 més (6.252 en total), i només el Moianès experimentarà un descens.

La demanda de cicles formatius també augmenta, i aquest curs es podrà satisfer amb cinc noves ofertes la Catalunya Central. Pel que fa al grau mitjà, com a novetats s'impartirà un curs de carrosseria a l'institut Lacetània de Manresa i un de mecanització a l'institut de Vic. I quant a graus superiors, s'incorpora un curs de direcció de cuina a l'institut de Tona, un de condicionament físic al Quercus de Sant Joan de Vila-torrada, i un d'Educació Infantil al Francesc Ribalta de Solsona.

El proper curs també tindrà un increment del personal docent (que passarà dels 5.584 professors a més de 6.000), i destaca la demanda creixent d'especialistes, apunta Collell. També s'incrementen les dotacions de personal per atendre alumnes amb necessitats especials dins el programa de Suport Intensiu per a l'escolarització inclusiva, que preveu noves dotacions a les escoles Santa Eulàlia de Berga, Bages de Manresa, i a l'institut Lluís de Peguera, també a Manresa.



Més mòduls i centres projectats

De cara al proper curs, Ensenyament ha adequat (o està adequant) 13 noves estacions modulars a la Catalunya Central, entre les quals n'hi ha quatre de noves a l'escola Les Bases de Manresa. Era un dels centres que «preocupava» pel retard en la licitació que va provocar l'aplicació de l'article 155, però Collell assegurava ahir que el curs començarà dimecres amb normalitat.

Quant a noves construccions d'edificis, Collell va destacar l'institut Serra de Noet de Berga, on es preveu el trasllat per Nadal, i l'ampliació de l'escola de Gironella, que ja té enllestida la part nova.