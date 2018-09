La Cobla per la Llibertat aplega unes 150 persones a Lledoners

Els músics de la Cobla per la Llibertat han tornat aquest divendres al pla de Lledoners per interpretar un concert en homenatge als presos independentistes, per exigir la seva llibertat, on no hi han faltat la "Santa Espina", el "Cant de la Senyera i "Els Segadors" i que ha aplegat unes 150 persones. La música tornarà aquest diumenge al mateix lloc, a càrrec dels Músics per la Llibertat, que es reserven una sorpresa. Serà a les 19.45 hores.