Gabriel vol «jutjar l'Estat» durant el judici: «Ho hem d'aprofitar per si trobem un altre 'momentum'»

L'exdiputada bagenca de la CUP Anna Gabriel no creu que s'hagin de "dipositar esperances" per a una sentència "justa" en el judici per la causa de l'1-O i per això reclama a l'independentisme servir-se del procés judicial: "El judici ha de servir perquè siguem nosaltres el que jutgem els tribunals i l'estat espanyol; i ho hem d'aprofitar per mobilitzar-nos i per si trobem un altre 'momentum'".

Així ho ha assegurat des de Suïssa, en l'avançament d'una entrevista que publicarà íntegrament aquest cap de setmana el diari 'Jornada'. L'exdiputada cupaire veu "absolutament vigents" els motius per marxar a Suïssa: "A cada dia que passa, que estem a l'exili, demostrem que ha passat un dia més sense que el conflicte s'hagi resolt", assegura.

"S'havia d'aprofitar per impugnar tot aquest procés judicial i l'exili també hi contribueix. Presos i preses, exiliats i exiliades i tota la mobilització popular és el trident que ajuda a visualitzar aquesta impugnació", afirma la diputada cupaire segons ha facilitat el rotatiu abans de publicar tot el contingut de l'entrevista el cap de setmana.

L'exdiputada cupaire ha explicat que van escollir Ginebra per ser ciutat "internacional que té molta tradició en l'acollida de refugiats", i amb organitzacions i ONG. Però també perquè és "una confederació que s'organitza a partir de la lliure adhesió dels seus estats i a més entenen que no s'ha de posar cap límit perquè la ciutadania decideixi sobre tot i fan referèndums de forma quasi permanent".

En aquest sentit, Gabriel assegura que a Suïssa és "molt fàcil troba gent que tingui una opinió sobre la monarquia espanyola o sobre com l'estat espanyol és incapaç de resoldre els seus conflictes per la via política".



El ple del 6 i el 7 de setembre



Durant l'entrevista a 'Jornada', Gabriel també afirma que les sessions del 6 i el 7 de setembre de l'any passat al Parlament es va "entreveure" quina seria la reacció de l'Estat "davant l'exercici del dret a l'autodeterminació". "El to, les amenaces i el llenguatge que van utilitzar els partits partidaris de la unitat d'Espanya per la imposició de la força ja feia entreveure cap on aniria la reacció de l'Estat", ha assegurat.

Va transcendir que Anna Gabriel havia marxat a Suïssa el 17 de febrer d'aquest any. No es va presentar a declarar davant del Tribunal Suprem.