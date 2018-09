L'Ajuntament de Sant Fruitós afirma que els okupes han assegurat que evitaran la tensió

L´alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha rebut aquest divendres als tres okupes, que s´han instal·lat en tres habitatges del carrer Carles Buïgas, i s'han compromès a evitar la tensió veïnal i a comportar-se d´una forma cívica, per fer desaparèixer el mal estar entre els veïns. Els intrusos van sol·licitar l´entrevista amb el batlle al veure que els veïns van denunciar a Regió7 (vegeu l´edició del 6 de setembre) la mala convivència que genera la seva actitud, des que van arribar a finals de juliol.

Batanés afirma que els okupes han mostrat un to cordial durant la trobada, on també hi ha assistit la regidora de serveis socials i veïnatge, Cristina Murcia, i un representant de la Policia Local. «Han manifestat que són conscients que el fet d´ocupar els habitatges pot generar tensions entre els veïns de la zona», explica l´alcalde. Comenta han afirmat que no és la primera vegada que ocupen habitatges i, temps enrere, havien estat al Pont de Vilomara. «Tenen present que algun dia els faran fora de les tres cases unifamiliars on s´estan ara i, fins aleshores, s´han compromès a mantenir una bona convivència amb els veîns», sosté Batanés. De fet, afirma que ahir l´empresa propietària del conjunt de cases unifamiliars del carrer, Habitatge Entorn, una empresa de Comissions Obreres en liquidació, va presentar una denúncia per l´ocupació. Un fet que facilita una possible desocupació.

Els veïns del carrer Carles Buïgas el dijous també es van reunir amb l´alcalde per exposar les seves inquietuds. Segons els veïns, durant les últimes setmanes, els okupes acostumen a deixar els gossos «perillosos» sense lligar, fan soroll a les nits i han intimidat algun veí. Batanés va escoltar les preocupacions de les famílies i va assegurar que s´incrementaria la presència policial a la zona.

L´alcalde ha posat sobre la taula les queixes dels veïns quan ha tingut els okupes al davant. «Ells han negat haver fet cap acció que pogués incomodar als veïns», afirma l´alcalde. Però destaca que «han assegurat que, a partir d´ara, evitaran els enfrontaments amb les persones que viuen al costat». L´alcalde els ha dit que posin en pràctica la seva voluntat i «ells s´han compromès ha demostrar que no són persones conflictives i que volen viure tranquil·lament als habitatges ocupats», assenyala Batanés. Des de finals de juliol, els tres okupes es mantenen en tres cases del carrer Carles Buïgas, que se situen just davant de la biblioteca municipal del poble i al darrere es troba la llar d´infants Les Oliveres. Una de les preocupacions dels veïns és que els intrusos continuïn fent accions poc cíviques, un cop hagi començat el curs escolar.