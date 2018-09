L'Ajuntament de Sant Fruitós augmentarà la presència policial a les cases ocupades

L'Ajuntament de Sant Fruitós s'ha compromès a augmentar la presència policial al carrer de Carles Buïgas, on hi ha tres cases ocupades, davant del reclam dels veïns que denuncien una mala convivència amb els okupes. L'alcalde Joan Carles Batanés va reunir ahir els veïns, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra per intentar resoldre una situació que afecta una vintena de famílies. Evitar l'enfrontament i avisar la Policia Local quan ho considerin necessari van ser les principals recomanacions que els agents van donar als veïns afectats.

La presència de gossos «perillosos» sense corretja, les intimidacions dels okupes i el soroll a les nits són algunes de les queixes que va poder sentir l'alcalde durant la reunió. Els veïns van remarcar, a l'edició d'ahir de Regió7, que reclamen més vigilància policial per fer front a aquesta situació. Una reivindicació que van recordar ahir a la reunió.

D'aquesta forma, Batanés va explicar ahir que els dos cotxes de la Policia Local que volten pel poble «freqüentaran més el carrer». A més, també va remarcar als veïns que quan els intrusos facin alguna acció que els incomodi, «evitin l'enfrontament i avisin de seguida la policia». Segons un dels veïns que va assistir a la reunió, Lluís L., parlar amb l'alcalde i la policia els ha proporcionat seguretat i «ens ha fet sentir que no estem tan sols».

Des del final de juliol, tres okupes es mantenen en tres habitatges unifamiliars del carrer. Al llarg d'aquest estiu, els veïns van haver de tapiar la resta de cases buides amb els seus propis recursos. Lluís L. sosté que els okupes han provocat diferents desperfectes als habitatges, «com per exemple a les portes dels comptadors o a les finestres». Comenta que s'estan plantejant posar una denúncia comuna entre el conjunt de veïns. «Però primer hem de veure com actuaran durant les pròximes setmanes», considera Lluís L.

Ahir els tres okupes es van presentar a l'ajuntament per sol·licitar una entrevista amb l'alcalde, Joan Carles Batanés. «Segurament els rebré al llarg del dia d'avui i tinc la intenció d'escoltar-los i intentar resoldre el conflicte», sosté Batanés.

La denúncia del propietari

L'alcalde explica que l'empresa propietària dels habitatges, Habitatge Entorn, una empresa de Comissions Obreres, denunciarà l'ocupació de les tres cases unifamiliars. Batanés comenta que l'empresa ha comunicat la decisió a l'administrador de la comunitat de veïns. L'alcalde apunta que aquest fet «facilita el tràmit d'una possible desocupació». L'empresa propietària però està en procés de liquidació.