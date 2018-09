L'alcalde de Sallent, del PDeCAT, fa retirar una estelada del campanar que no tenia permís

Polèmica a Sallent per la decisió de l'alcalde, David Saldoni, del PDeCAT, de fer retirar, dimecres, l'estelada gegant amb fons groc que poques hores abans havien col·locat membres del CDR local. El batlle va donar l'ordre al·legant que ningú havia demanat permís per col·locar-la en aquest lloc i la resposta del CDR va ser una mobilització d'unes 150 persones ahir a la tarda, que va acabar amb la restitució de l'estelada al campanar i crits de dimissió dirigits a Saldoni, que és també president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Actualment, el campanar és municipal i no té una funció religiosa.

En un comunicat, els CDR rebutgen l'actuació de l'alcalde, que consideren «impròpia d'un ajuntament republicà» com el de Sallent. Fonts properes als convocants de la concentració van lamentar la reacció de l'alcalde, tenint en compte la seva ideologia independentista. Per la seva banda, Saldoni sosté que «les coses s'han de fer de manera ordenada», i que calia haver demanat una autorització. Tanmateix, vol treure ferro al tema, i ahir assegurava que «en cap cas vull un enfrontament».