Mishima després d'actuar a Lledoners: «La seva fermesa ens ha carregat d'energia»

«Molt orgullosos i commoguts després de tocar pels presos de Lledoners». Així s'han mostrat els components de Mishma després d'oferir un concert aquest divendres al vespre dins de la presó del Bages, on hi ha presos els líders independentistes catalans. A través d'una piulada, els músics han volgut immortalitzar el seu pas per Lledoners i han afegit referint-se a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart:: «La seva fermesa ens ha carregat d'energia».



Des de l'octubre passat, Mishima dedica la cançó S'haurà de fer de nit als presos i exiliats, i en reclama l'alliberament.





Molt orgullosos i commoguts després de tocar pels presos de Lledoners. La seva fermesa ens ha carregat d'energia. pic.twitter.com/EhE6UT8KCp „ MISHIMA (@MishimaBCN) 7 de septiembre de 2018

Avui @MishimaBCN ens ha acaronat l´ànima amb les seves cançons a la presó de Lledoners. Gràcies per venir i gràcies pel vostre compromís. https://t.co/s0bhycsMyq — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 7 de septiembre de 2018

Josep Rull, a través del seu compte de Twitter, ha donat les gràcies a la banda. «Avui Mishima ens ha acaronat l´ànima amb les seves cançons a la presó de Lledoners. Gràcies per venir i gràcies pel vostre compromís». Jordi Sànchez, per la seva banda, ha piulat: «Gràcies, Mishima, un luxe avui a Lledoners, la felicitat de la música #FreeTothom».