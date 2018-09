Sant Salvador inaugura el nou camp de gespa amb un torneig benjamí de primer nivell

El nou camp de gespa de Sant Salvador de Guardiola ja és una realitat. I tot i que la inauguració oficial serà el mes que ve, l'Associació Esportiva Guardiolenca ha preparat per aquest diumenge un torneig benjamí de primer nivell per donar el tret de sortida a la temporada.

Fins a 160 jugadors repartits en 16 equips, entre els quals Barça, Espanyol, Girona o Nàstic de Tarragona, competiran durant tot el dia (de 9h a 20h) damunt la gespa del nou camp. Es tracta del Torneig Benjamí de Manresa que organitza el Nàstic de Manresa des de fa 10 anys, i que aquest any, gràcies a un conveni entre tots dos clubs, es farà a les noves instal·lacions de Sant Salvador de Guardiola, amb el nom de 1er Torneig Guardiolenca Sala Team Cup.

El nou camp compta amb gespa artificial d'última generació que requereix un mínim consum d´aigua. A més, s´han construït vestidors nous i una grada. Tot plegat, igual com altres edificis públics del voltant de l´Ajuntament, rep l'energia de la caldera de biomassa que hi ha just al costat. Les obres han costat un total de 317.000 euros, una part important dels quals ha finançat la Diputació de Barcelona.

Amb l'arribada del nou camp de gespa, l'Associació Esportiva Guardiolenca ha vist com augmentava exponencialment l´interès per inscriure nous jugadors. Tan és així que com a novetat d´aquesta temporada el club ha creat un equip juvenil i un equip sènior de futbol sala (en aquest cas jugarà al pavelló municipal), que feia anys que s'havia desfet. A més, crearan també un o dos equips de categoria escoleta pels nens de parvulari de l'escola Montserrat. Així, la Guardiolenca, que enguany estrenarà nova samarreta i equipacions pels seus jugadors, encetarà la temporada amb uns 80 jugadors inscrits en els diferents equips del club.