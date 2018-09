La socialista portuguesa Ana Gomes reclama des de Lledoners l'alliberament dels presos

«Sortim impressionats d'aquesta visita als nostres amics, els antics membres del Parlament Europeu Oriol Junqueras i Raül Romeva, i de tots els altres que estan allà, i que no hi haurien de ser».

Amb aquestes paraules, s'ha expressat aquest divendres l'eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes, després de sortir de la presó bagenca de Lledoners, on ha visitat els set presos independentistes, juntament amb dotze eurodiputats més, tots ells lluïnt llaços grocs. Entre ells, hi havia l'exministre eslovè Ivo Vajl, que ha qualificat l'empresonament dels polítics catalans com una «revenja» per part de l'estat espanyol. Tant Gomes com Vajl han reclamat el seu immediat «alliberament».

La majoria d'eurodiputats que han anat a Lledoners són membres de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, que té l'objectiu de persuadir la Unió Europea a intervenir en el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. A banda de Gomes i Vajl, també hi havia eurodiputats francesos, irlandesos i flamencs, a banda de parlamentaris bascos i gallecs i dels tres eurodiputats catalans, Jordi Solé i Josep Maria Terricabras (ERC) i Ramon Tremosa (PDECat).

Els tretze eurodiputats a Lledoners, en dues tandes diferents, amb Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sànchez i Cuixart. A la sortida de Lledoners, Ana Gomes ha assegurat que han vist els presos «forts, determinats i que la seva presó és injusta». Gomes ha expressat el seu desig que «el seu alliberament sigui una prioriat per aquest procés de diàleg que ha iniciat el nou govern del PSOE». I ha emplaçat la fiscalia espanyola a moure fitxa «i a retirar les acusacions de rebel·lió i de sedició, perquè no tenen cap fonament legal». «Cal acabar amb aquesta presó injusta», ha conclòs.

Per la seva banda, Ivo Vajgl, líder de la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya, ha denunciat que l'empresonament dels líders independentistes «és una situació que no hauria d'haver passat en cap país democràtic d'Europa». Segons ha constatat, «promoure un referèndum democràtic mai no hauria de ser tractat com un crim. No hi ha cap país d'Europa on estigui prohibit organitzar un referèndum».

Vajlg també s'ha mostrat «decebut» amb la reacció de les institucions europees i dels líders dels estats membres. «Tothom va veure que hi hava haver violència per part de la policia espanyola. Penso que els líders polítics europeus haurien de ser més clars» en la denúncia de la situació que es viu a Espanya.

Després de la visita a Lledoners, aquest divendres també visitaran Dolors Bassa i Carme Forcadell a les presons de Figueres i del Catllar.