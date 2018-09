La Catalunya Central enviarà prop de 160 busos a la Diada

Les comarques centrals ompliran cap a 160 autocars per assistir a la manifestació de la Diada de dimarts a la Diagonal de Barcelona. Entre l'Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès i el Solsonès, les respectives sectorials de l'ANC tenien assegurades ahir les places per a 158 busos, i tot i que s'acabava el termini oficial d'inscripcions, en alguns casos confiaven rebre encara noves peticions i poder sumar més autocars a la llista.

La demanda ha satisfet, i en algunes comarques ha superat les previsions tenint en compte la lentitud amb què van arrencar les inscripcions el juliol, segons coincidien ahir portaveus de les diverses sectorials consultats per aquest diari. Amb aquesta quantitat de busos viatjaran a Barcelona unes 8.000 persones de les comarques centrals, que se sumaran a la multitud que s'espera que hi assisteixi pel seu compte.

El Bages és la comarca que més autobusos haurà omplert, 80 en total, de 21 poblacions diferents. Només de Manresa, ja en sortiran 20, quatre més que l'any passat, en el que serà la Diada amb més autocars organitzats des de la capital del Bages, segons asseguraven ahir fonts de l'ANC. També destaquen els 9 autocars d'Artés, els 6 de Santpedor i Sant Joan, i els 5 de Navàs i Sallent, mentre que poblacions com Sant Fruitós «en demanaven més i no ha estat possible», explicava Josep Emili Puig, de l'ANC comarcal.



L'Anoia hi portarà 28 autocars, després que se'n van haver de demanar més dels inicialment previstos per la forta demanda que hi va haver «tornant de vacances», apuntava Miquel Ramis, de la sectorial anoienca. Del Berguedà en baixaran 26, del Moianès 11, el Solsonès n'omplirà 9 (1 de la vall de Lord), i la Cerdanya 4.



Remuntada final

La demanda d'última hora ha estat un fet generalitzat, i al final haurà estat molt similar a les xifres dels altres anys, fins i tot superior en alguns casos. Al Solsonès, per exemple, la majoria de les inscripcions s'han fet en l'última setmana, i la vall de Lord (Sant Llorenç, la Coma i la Pedra i Guixers) omplirà un sol autocar, «igual que l'any passat, però de més places», explicava Miquel Llohis. Inicialment era de 30, però veient l'interès en vam demanar un de 48 i encara hem fet curt», però diu que ja no n'han trobat de més grans. A la Cerdanya, l'any passat van aconseguir omplir el quart autocar amb gent de Bagà, i aquest any ja sortirà ple de Puigcerdà. A més, «molta gent fa pont i hi anirà directament en cotxe des de la platja», apuntava ahir Josep Ribot, de l'ANC comarcal. El Berguedà es manté en unes xifres similars a les d'altres anys. Tanmateix, des de la comarca es fa una crida «a inscriure's igualment», encara que no es viatgi en bus, «i a fer de voluntaris», reclama Miquel Sabata.

Les comarques centrals es concentren entre els trams 20 i 24, tret de la Cerdanya, que comparteix el tram zero amb l'Alt Urgell (vegeu el gràfic o la web de l'ANC). Ahir al vespre, tots aquests trams tenien una acumulació «alta» (tercer esglaó de sis).

Les expedicions de manifestants a Barcelona es completaran en molts casos amb entitats i col·lectius que animaran la trobada amb elements de la cultura popular. Entre altres, s'espera la presència dels grallers i geganters de l'Ametlla de Merola, els gegants i grallers d'Oló, els geganters de Tous; colles castelleres com els Tirallongues i els Falcons de Castellcir; i diversos tabalers.