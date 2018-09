La Generalitat concedeix dos anys més de pròrroga a Sallent per completar els projectes de la Llei de Barris

Sallent tindrà dos anys més de marge per completar els projectes pendents de la Llei de Barris i mirar d'incloure-hi millores o actuacions afegides per completar-los. El dia 31 de desembre, a l'Ajuntament se li acabava el termini de la pròrroga que ja havia demanat, però la Generalitat li ha concedit ara 24 mesos més de temps.

El poc marge que hi havia per poder executar les obres va fer accelerar els tàmits a l'Ajuntament per començar-les, i a hores d'ara les que hi havia programades ja estan totes en marxa, si és que no s'han enllestit.

Entre les obres que s'estan executant, destaquen les millores del pont vell, les del parc fluvial entre ponts, i l'accessibilitat a la Rampinya amb un nou ascensor.

Amb la nova pròrroga «podrem treballar amb més tranquil·litat, però no ens relaxarem», assegura l'alcalde, David Saldoni. Bàsicament servirà per preparar un nou pla financer «que ens permeti passar el rasclet i introduir projectes que havíem aparcat», i que la Generalitat haurà d'aprovar. Es decidirà en un ple a l'octubre.