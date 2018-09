La competició de canoes de Sallent estrena les millores a la llera del riu

Més de 170 persones van participar ahir en la competició de canoes al riu de Sallent, en el marc de la festa major i organitzada per l'Ajuntament de Sallent i el Centre Excursionista de la Comarca de Bages (CECB), amb la col·laboració de La Diferent. Era la sisena edició i aquest cop es va celebrar en un espai nou, entre el pont nou i el pont vell. Les darreres edicions s'havien fet en un altre tram del riu Llobregat, del pont vell cap a la resclosa de Cal Sala.

Enguany, però, s'ha decidit canviar la ubicació de la competició i traslladar-la al tram entre els dos ponts aprofitant que l'Ajuntament ha arranjat recentment les lleres del riu. S'han desbrossat i retirat alguns arbres que estaven en mal estat i s'han aplanat les zones contigües, de manera que ara es pot accedir al riu per totes dues bandes. Això va permetre ahir que les canoes entressin i sortissin del riu amb més facilitat.

La cursa va començar a les 10 i es va allargar fins passades les 12 del migdia. Hi havia 43 equips inscrits, formats per quatre persones cada un, que van competir en tres categories: sènior, familiar i infantil. En la sènior (per a persones a partir dels 14 anys) hi havia 16 equips; en la familiar, 18 (que podien estar formats per no més de dos adults i dos o tres infants); i en la infantil (de 6 a 14 anys), 9.

En funció del nombre de participants variava el nombre de curses. Els sèniors es van dividir en dues semifinals i una final, en què es va acabar imposant l'equip del CECB. Els Gurupatos van ser els segons finalistes, i les Petxines, terceres. La categoria familiar també va tenir dues semifinals i una final. Els guanyadors també eren membres del CECB, jugaven amb avantatge. Segon va ser l'equip Praco, i terceres, les Guer-reres. Les Queen Team van gua-nyar la prova infantil, que va ser la que va arrencar més rialles i més crits de suport entre el públic. En segon lloc van quedar les Carpes del Riu i en tercer, les Llimones. Tot i que alguns canoistes eren més experimentats, la majoria eren principiants i anaven a passar una bona estona.

L'alcalde, David Saldoni, era entre els participants sèniors. El seu equip, però, no es va classificar entre els finalistes. En ser preguntat per Regió7, Saldoni va destacar el nou emplaçament de la prova «gràcies als treballs de millora que s'han fet a la llera del riu per treure'n les barreres i obrir aquest espai a la ciutadania», i va assegurar que no descarten programar altres activitats al riu.

Durant la competició, voluntaris de Creu Roja Sallent van oferir un taller sobre primers auxilis als participants que ho volien, coincidint amb el Dia Mundial dels Primers Auxilis.