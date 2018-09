Més de mig miler de persones participen a la jornada solidària groga de Sant Fruitós

El Cobert de la Màquina de Batre es va tenyir de groc ahir per acollir activitats i concerts en benefici dels familiars dels presos i polítics a l'estranger. Més de 500 persones van participar en la jornada solidària, Pel Groc Gros, que va organitzar Sant Fruitós de Bages per recaptar fons per a l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).

La proposta, encapçalada per l'ANC de Sant Fruitós de Bages, la plataforma Música per la Llibertat i l'Ajuntament del municipi, també va tenir el suport d'alguns comerços i empreses del Bages que van posar el seu gra de sorra regalant els ingredients bàsics del sopar que va tancar l'acte. El sopar va constar de truites de patates amb ceba, carbassó, botifarra o pebrot de decoració en forma d'estelada.

En l'acte hi van assistir la parella de l'exconsellera a l'exili Meritxell Serret i diputat d'ERC al Parlament de Catalunya, Ferran Civit, que demanava als assistents que no defalleixin, que «si els que estan a l'exili i a la presó són ferms, nosaltres no tenim excusa». El diputat d'ERC també denunciava que «l'esperit del 1939 encara és vigent a l'Estat espanyol i les seves institucions».

D'altra banda, l'acte va projectar els videomissatges de Carles Puigdemont, Marta Rovira i Anna Gabriel. Tots tres, en nom dels exiliats i presos, demanaven als presents que assisteixin a la Diada a Barcelona, ja que «ara som més, no ens conformem amb menys», afegia Gabriel. Unes paraules que va ratificar Rovira, en el primer missatge públic que feia, que remarcava que «és així com s'ha de denunciar la repressió». Una denuncia que, segons Puigdemont, ha de seguir «pacífica», ja que «això ens fa més forts». L'expresident de la Generalitat també assegurava que «sense l'esforç de la gent no s'hauria arribat tan lluny» i que s'ha de seguir «fent república amb els drets humans, la democràcia i la resistència pacífica com a bandera».

Per part de l'Ajuntament, l'alcalde, Joan Carles Batanés, assegurava que el consistori dona suport «incondicional» a una iniciativa que, segons afegeix, és «reivindicativa però pacifica, de pau i sense estridència». El batlle també va denunciar els actes vandàlics que van passar la nit anterior, on un grup de persones van robar l'estelada que onejava al Cobert de la Màquina de Batre i van pintar de color vermell els llaços grocs. En aquest sentit, Batanés assegurava que «aquesta batalla la tenim guanyada».

La plataforma Música per la Llibertat va oferir un petit concert als assistents que donava el tret de sortida al sopar. Durant tota la jornada, també es va poder veure l'exposició «El procés a punta de BIC», de l'artista Jordi Magrià, i els quadres d'Artistes de la República, entre d'altres, que mostren càr-regues policials al llarg de la història de Catalunya. L'acte, presentat per la pubilla i l'hereu de Sant Fruitós de Bages, també va tenir actuacions castelleres i de l'esbart dansaire Som Riu d'Or, així com la projecció del documental 20-S sobre els fets del 20 de setembre del 2017.