El clam independentista de l'estranger

Gerry Mulvenna va actuar ahir davant de la presó de Lledoners. Ha vingut des d'Escòcia per viure la Diada i es vol afegir a les manifestacions i als actes independentistes d'aquests dies. És un dels més de cent estrangers que estan de visita a Catalunya per participar a la Diada en una iniciativa del grup Foreign Friends of Catalonia per mostrar les interioritats del moviment independentista a estrangers que simpatitzen amb la causa catalana.



Mulvenna, que té 51 anys, va néixer a Belfast (Irlanda del Nord) i viu a Edimburg (Escòcia). I com a defensor de les nacions sense estat d'Europa, milita en el moviment independentista. En l'acte Música per la Llibertat d'ahir es va atrevir a treure la seva guitarra i cantar dues cançons que va compondre especialment per a tots els actes on li deixin entonar unes notes musicals. «La primera que he cantat està dedicada a Clara Ponsatí [que va marxar a Escòcia quan el jutge Llarena va començar a enviar a presó els líders polítics de l'1-O] perquè la sentim molt propera. A Escòcia l'anomenem 'la nostra Clara' i estem al costat del clam de llibertat dels catalans», explica. Aquest escocès, que simpatitza amb l'independentisme català, va voler expressar a través de la seva música «el que sent i pensa el poble escocès quan es parla de Catalunya».



A la protesta d'ahir davant del centre penitenciari hi havia desenes d'estrangers, molts dels quals formaven part de nacions sense estat d'Europa, que han volgut viure en primera persona les protestes al carrer. Foreign Friends of Catalonia és un equip format per persones de dins i fora del país i de variada adscripció ideològica. A través de Twitter es posen contacte amb europeus de fora de l'Estat espanyol que simpatitzen amb l'independentisme. Diàriament, tradueixen en quatre idiomes informació sobre política catalana i piulen els comentaris més rellevants de personalitats significatives del procés. És una manera de mantenir viu l'interès internacional pels esdeveniments polítics que tenen lloc a Catalunya.



El grup ha organitzat la Diada Foreign. Una iniciativa per implicar més encara els estrangers que simpatitzen amb la causa independentista. «A cada persona de l'estranger que es posa en contacte amb nosaltres o veiem que té un interès per les notícies de Catalunya, li assignem un dels nostres col·laboradors catalans perquè tinguin un contacte més directe», explicava ahir Maria Arias, una de les organitzadores de l'equip que estava present en l'acte reivindicatiu de Lledoners. La Diada Foreign ha consistit, precisament, a fer venir a Catalunya aquests estrangers que s'han sumat al clam català. Molts d'ells s'estan a casa dels catalans amb qui estan en contacte.



La concentració d'ahir era una de les activitats que Foreign Friends of Catalonia va proposar als estrangers que han vingut a participar a la Diada. Tot i que ahir hi havia molts escocesos, la procedència dels estrangers era molt diversa i havien vingut d'arreu d'Europa. També hi havia Ljubica Perkovic, de Croàcia. «Fa molts anys que visc al Regne Unit, però el que està passant a Catalunya em recorda el que va passar al meu país quan es va independitzar de Iugoslàvia», explicava. Tot i saber des de fa anys que una bona part de catalans reclamen un estat propi, assegura que va començar a interessar-se per l'independentisme català arran de l'1-O. «Quan vaig veure a la televisió les dures càrregues policials em vaig solidaritzar amb el que passava a Catalunya», afirmava la croata, que visita el país per primer cop.



Alan Collins també és un anglès, de la ciutat de Gillingham, que parla català perquè té coneguts al país i perquè hi va viure durant uns mesos, fa uns tres anys, i es va interessar per la llengua i per reivindicacions d'una bona part del poble català. «He vingut aquí per solidaritzar-me amb els presos polítics perquè viuen una situació totalment injusta!», exclamava. Els governs de la UE eviten parlar del tema, però la causa catalana té defensors més enllà dels Pirineus.