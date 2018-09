La primera penya femenina del corre bou de Cardona s'ha estrenat a la plaça

La primera penya femenina del corre bou de Cardona, la Corneta, s'ha estrenat aquesta tarda a la plaça de l'ajuntament. Les 75 dones que conformen la penya han vist com la seva vaqueta lluïa enmig de l'arena, amb la mirada d'un públic que ha omplert les grades. Segons l'alcalde, Ferran Estruch, aquesta tarda s'han concentrat 1.500 persones, aproximadament, per veure el corre bou. Avui les quatre penyes del poble han sigut les protagonistes, ja que s'han encarregat de llogar els bous i les vaquetes que han sortit a la plaça aquesta tarda. Més tard però, s'ha fet el corre bou tradicional organitzat per l'Ajuntament.