Els organitzadors van comptar que a les zones habilitades per aparcar hi havia 850 cotxes

Els organitzadors van veure, de sorpresa, com en les primeres setmanes la concentració davant del centre penitenciari de Lledoners no parava de créixer. Tot i que es calculava que setmanalment anaven a Lledoners entre 2.000 i 3.000 persones, ahir l'0rganització va comptar els vehicles que hi havia a les zones habilitades. N'hi havia 850. A cada cotxes hi havia entre dues i tres persones -i en alguns més-, i per aquest motiu calculen que ahir hi havia més de dues mil persones.



Voluntaris de l'acte reivindicatiu Música per la Llibertat han hagut d'organitzar l'arribada i la sortida dels cotxes de les persones que hi volen participar des de la segona setmana per evitar que el caos circulatori fos majúscul. La concentració es porta a terme als camps que hi ha al costat de les instal·lacions penitenciàries i la carretera d'accés és estreta. Per aquest motiu, a l'hora de la sortida, els organitzadors desvien molts dels vehicles per camins i així s'evita que tots es concentrin en una sortida.