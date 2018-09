Puigdemont intervé per sorpresa a l'acte de Lledoners

Hi va haver concentrats que es van emocionar. No es podien reprimir les llàgrimes. La sorpresa va ser majúscula a la concentració d'ahir a l'exterior del centre penitenciari de Lledoners quan l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hi va intervenir telefònicament, per agrair als assistents els suport als polítics que són a la presó i als que es van veure forçats a abandonar el país com a conseqüència de la resposta judicial a l'1-O. Unes 2.000 persones van assistir a l'acte reivindicatiu, que va servir per escalfar motors de cara a la Diada.



Quan Jordi Pesarrodona, el conegut pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada que condueix la protesta cada setmana, va donar pas a Puigdemont, els assistents van corejar crits de «president, president». L'exmandatari va intervenir per sorpresa. Els organitzadors de Música per la Llibertat volien que la concentració d'ahir fos especial, sobretot perquè, dos dies abans de l'Onze de Setembre, el termòmetre independentista està pujant de temperatura, i es vaticina una altra tardor moguda. I, a més, era una manera d'encoratjar els assistents a apujar el to reivindicatiu de cara a la Diada i a les commemoracions que s'apropen del primer aniversari del referèndum.



Puigdemont va agrair el suport popular i va dir que per als polítics empresonats, i per als que són fora del país, és important. «Que la música se senti per arreu dels Països Catalans. La solidaritat és fabulosa, la sentim propera i la necessitem. Esperem que serveixi per arribar fins al final», va afirmar en el primer tram de la intervenció. També va destacar que els músics interpretessin setmanalment davant de Lledoners El cant dels ocells, «un himne de la pau», i el va vincular amb l'esperit que mou les mobilitzacions.



L'expresident va poder sentir les diferents peces del repertori –entre les quals figuraven El cant dels ocells i L'estaca- a través del telèfon. La concentració i la interpretació de les diferents peces musicals té lloc setmanalment davant de la presó per exigir l'alliberament dels polítics i els presidents d'Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana, i per aquest motiu Puigdemont els va adreçar unes paraules, dirigint-se especialment al final del seu parlament a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, com a dirigents de les plataformes cíviques han conduït el moviment independentista els darrers anys.



«Som a les portes d'una Diada molt especial. Vosaltres que sou a la presó, i nosaltres que som a l'exili, no hi podrem ser de manera física. Serà la primera vegada des d'aquella memorable Diada del 2012 que no ens veurem. Serà la primera vegada que la Diada, en els darrers anys, se celebra enmig d'una dura i injusta repressió. [...] Sabem que ens representaran centenars de milers de catalans», es va poder escoltar ahir pels altaveus. La intervenció era en directe i la va fer des de Suïssa, on ha assistit aquest cap de setmana a la celebració de la Festa de la República del cantó del Jura, dins de la confederació helvètica.

Visita d'Ester Capella als presos



La consellera de Justícia, Ester Capella, era dins el centre penitenciari, visitant alguns dels presos, mentre a fora transcorria l'acte reivindicatiu, segons van anunciar els organitzadors de la concentració. Ahir, precisament, es va reforçar la megafonia per assegurar-se que les paraules de Carles Puigdemont poguessin ser escoltades des de l'interior de Lledoners.



Els organitzadors de Música per la Llibertat van aconseguir, ahir, la concentració més emotiva des que es van començar a celebrar, a mitjan juliol, i asseguren que hi haurà protestes «fins que els polítics estiguin en llibertat».