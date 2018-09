L'Abat de Montserrat demana que «no es perdi el clima de respecte i de convivència» amb motiu de la Diada

El pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha demanat en l'homilia que ha pronunciat aquest 11 de setembre que "no es perdi el clima de respecte i de convivència que des de fa molts anys hi ha hagut en la societat catalana". Amb motiu de la celebració de la Diada, ha dit Soler, "és important que ningú no es deixi portar per l'apassionament o l'agressivitat i que tots contribuïm a fer-los minvar quan apareixen de tant en tant".

De fet, l'Abat de Montserrat creu que "cal respectar les idees dels qui pensen diferent i tractar de comprendre les seves raons". "A través d'un diàleg sincer i respectuós es podran arribar a trobar els mecanismes adients per afrontar d'una manera enraonada els diferents aspectes del present i futur del nostre país", ha reblat. L'abat també ha demanat pregar per Catalunya perquè pugui "superar", segons els "principis de justícia i el respecte a l'altre i d'acord amb els mecanismes democràtics", les "greus dificultats actuals esdevingudes més difícils pel fet d'haver-hi polítics i dirigents socials a la presó o a l'estranger".