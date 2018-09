L'Estat llistarà els béns immatriculats per l'Església per si els ha de reclamar

El Govern espanyol prepara una llista dels béns immatriculats per l'Església (com ara l'ermita de Vallhonesta de Sant Vicenç de Castellet) i detallarà sobre quins té dret l'Estat i que, per tant, l'Església no es podrà apropiar, i els hi reclamarà.

Així ho han constatat fonts de l'executiu en resposta a una petició del diputat del PSOE per Còrdova Antonio Hurtado, i ha recordat que tant la Constitució com la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques determinen que l'Església catòlica no es pot apropiar «béns de domini públic», com tampoc altres persones jurídiques privades.

Les mateixes fonts explicaven ahir que el ministeri de Justícia en aquests moments ja està processant les dades per a la realització de la llista i es preveu que, un cop finalitzada, es procedeixi a la seva publicació i es garanteixi el compliment de la Llei Hipotecària i de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.