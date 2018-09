L'estàtua de Lluís Companys de Castellbell i el Vilar torna a aparèixer pintada

Coberta de pintura blanca. Així ha aparegut aquest Onze de Setembre l'estàtua de Lluís Companys situada a la plaça del barri del Burés de Castellbell i el Vilar, una figura que pateix freqüentment bretolades d'aquest tipus. La darrera va ser el 29 d'agost passat, quan algú la va embrutar de dalt a baix amb pintura vermella i hi va escriure la paraula 'Asesino'.

L'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia (PSC), ha denunciat l'acte vandàlic a través del seu perfil de Facebook. "Molt trista, i indignada. Però aquells/es que es pensen que així defensen la seva "causa" dir-los que la deixen a l'alçada del betum", ha escrit, per afegir que "La democràcia exclou aquestes actituds, i nosaltres continuarem treballant per la convivència, el respecte, el diàleg. Això si, farem el que calgui per esbrinar l'autoria dels fets, i si aconseguim les proves pertinents actuarem en conseqüència".