«Els protocols que seguim són estrictes per mantenir la salut dels bous»

? «Evitar l'estrès de l'animal en el corre de bou és difícil, però se segueixen uns protocols estrictes per garantir la salut dels bous», sosté el veterinari Oriol Brutau, que s'encarrega de vetllar pel tracte de l'animal al corre de bou de Cardona i també al de Santpedor. Comenta que, a escala provincial, aquesta tradició solament es manté en aquestes dues poblacions del Bages.

«Quan treus el bou del seu hàbitat s'estressa de seguida», explica Brutau. Per tant, assenyala que la seva tasca consisteix a revisar les condicions en què es traslladen els bous, controlar que abans de les actuacions els bous i les vaquetes estiguin en bon estat o supervisar que «cap brètol no doni puntades de peu al bou o l'estiri de la cua». Destaca també que en pobles com Cardona, amb tants segles de tradició, «l'actitud de respecte per l'animal és admirable i les penyes tenen un ampli coneixement de com tractar els bous». Considera important mantenir viva aquesta tradició.