El conseller d'Interior presideix l'acte de la Diada a Sallent

L´acte va estar presidit per l´alcalde Saldoni i el conseller Buch @MIQUELBUCH

n El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va presidir ahir al matí l'acte institucional de la Diada a Sallent, un any després que ho hagués fet, en aquest mateix municipi, el seu predecessor, Joaquim Forn, que des del novembre passat està empresonat per ordre del jutge Llarena.

«Tot just fa un any, el conseller Joaquim Forn visitava Sallent. Avui ho faig jo en nom seu», va manifestar durant l'acte Buch, tot afegint: «Un dia per recordar i mostrar agraïment a tots els que van defensar la democràcia l'1-O passat. Continuem determinats a aconseguir la seva llibertat i la de tots els presos polítics».

Buch, que va signar al llibre d'honor de l'Ajuntament, va presidir l'acte al costat de l'alcalde de Sallent, David Saldoni. Durant la celebració, es va fer la hissada de la senyera, el ball d'homenatge i les ofrenes florals. L'acte, que va tenir lloc al parc Pere Sallés, va tenir la participació de diverses entitats del poble.