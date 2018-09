Endesa inverteix 47.000 euros en millores de la xarxa entre el Pont i Manresa

Endesa ha construït un nou tram de 356 metres de cablejat subterrani de mitjana tensió al nucli del Pont de Vilomara, i que connecta dos centres de distribució que fins ara no estaven enllaçats entre si. D'aquesta manera es tanca una infraestructura que permetrà que, en cas d'incidència o indisposició d'una de les línies, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa a gairebé 3.000 clients d'aquesta població i de Manresa.

La mesura implica una reducció del temps de reposició i, en els treballs programats o també en els de manteniment de la xarxa, no caldrà interrompre el subministrament.

En una propera fase, es preveu una millora tecnològica d'un dels dos centres de transformació implicats, al qual se'l dotarà d'un sistema de telecomandament. D'aquesta manera, la infraestructura comptarà amb un seguit d'equips d'actuació remota i un sistema de comunicacions que permetrà accionar a distància els seus dispositius des del centre de control que la companyia té a Barcelona. Això evitarà la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs, i agilitzarà les intervencions.