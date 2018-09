Més de 2.500 infants del Bages rebran una beca pel servei de menjador escolar

El Consell Comarcal del Bages ha concedit 2.530 beques de menjador per al curs escolar 2018/19, un atorgament que s'ha fet tenint en compte els àmbits econòmic, familiar i social de l'alumnat. De les beques adjudicades, 2.469 cobriran la meitat del cost del servei de menjador, unes xifres que representen el 97'6% del total de les ajudes. D'altra banda, 58 famílies del Bages es beneficiaran d'un ajut del 100% per cobrir el preu total dels àpats a l'escola, mentre que a 3 alumnes amb una disminució igual o superior al 60% se'ls garanteix una beca del 100%, donant així resposta a un tercer llindar que queda establert en les bases de la convocatòria.

En total, el Consell ha rebut 3.497 sol·licituds de beques menjador pel curs 2018-2019, de les quals 101 en principi no es poden satisfer perquè els alumnes o els seus familiars no disposen de DNI, NIE o NIF, situació que ja va denunciar el Consell a l'estiu davant Hisenda. Finalment, l'ens comarcal ha decidit garantir l'ajut dels 50% a totes aquestes famílies, sempre que es compleixin la resta de requisits. A la vegada, el Consell continuarà reclamant a l'Agència Tributària una modificació de la normativa legal que regula el model 347, que obliga als ens públics a declarar qualsevol tipus d'ajut des de l'administració. L'objectiu del Consell és que els ajuts de menjador estiguin exempts d'aquesta declaració.

El conseller de l'Àrea d'Educació, Eloi Hernàndez, ha explicat que «el nostre compromís amb la qualitat del servei de menjador i la igualtat d'oportunitats és total, així com la defensa absoluta dels drets dels infants. Com vam dir, al Bages cap nen que li pertoqui ha de quedar sense beca menjador per un assumpte burocràtic i legal amb Hisenda, i així ho hem fet atorgant les que són necessàries segons els barems. Exigim que el Govern d'Espanya ho ha de corregir de manera immediata».

Per altra banda, les famílies que tinguin una beca del 50% podran compactar-la, permetent que els seus infants puguin anar al menjador de franc només alguns dies de la setmana. Pel curs 2018/19, des de l'àrea d'Educació s'han denegat 967 sol·licituds per haver-se presentat fora de termini, falta de documentació obligatòria o superar el llindar de renda familiar, entre altres motius. Tot i això, les famílies disposen d un termini per presentar al·legacions.