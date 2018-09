Quim Torra farà divendres una visita institucional a Cardona

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà Cardona aquest divendres, 14 de setembre, amb motiu de la commemoració dels 304 anys de la Guerra de Successió.

L´arribada de Torra a l´Ajuntament es preveu a les 7 de la tarda, on serà rebut per l´alcalde, Ferran Estruch, i regidors del consistori, i signarà el Llibre d´Honor. Cap a 3/4 de 8 tota la comitiva es dirigirà a la plaça de la Fira de Dalt per fer l´ofrena al monument de l´Onze de setembre, i on tindran lloc els parlaments institucionals.

La visita continuarà a 1/4 de 9 amb la pujada al castell de Cardona amb els primers quadres escènics de la recreació històrica «Viurem Lliures o Morirem» que continuarà després a l´interior. Per a 1/4 d´11 hi ha programat el Ball de l´Àliga en honor al president de la Generalitat, al pati del castell.