Sant Fruitós celebra la Diada amb una caminada i un esmorzar popular

Els actes de la Diada a Sant Fruitós de Bages es van iniciar ahir de bon matí amb una caminada fins al monestir de Sant Benet, organitzada pel Consell Parroquial de Sant Fruitós. Un cop al claustre del cenobi benedictí es va fer un homenatge a mossèn Josep Torras i Bacardit, que va ser l'iniciador, en els anys 80, d'aquesta caminada per la Diada.

Després els actes es van traslladar al Cobert de la Màquina de Batre, on va tenir lloc un esmorzar popular a base de coca i mistela. Tot seguit, hi va haver la hissada de la senyera i l'actuació dels cantaires petits i grans de l'Agrupació Coral Sant Fruitós. Seguidament, es va fer la lectura conjunta del manifest de la Diada, que havien elaborat els quatre partits, Gent Fent Poble, PDeCAT, ERC i PSC, que formen el consistori santfruitosenc. L'alcalde, Joan Carles Batanés, va assegurar durant el seu parlament que «hem de continuar units per aconseguir definitivament el nostre anhel polític, la República».

Finalment, l'acte es va cloure amb l'actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós.