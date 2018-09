El científic de Callús Joan Masó rep un premi a Alemanya

El callusenc Joan Masó i Pau, doctor en Geografia i vinculat a institucions europees dedicades a la recerca, ha rebut a Alemanya el premi de l´Open Geospatial Consortium (OGC), un consorci internacional -format per 525 companyies, agències governamentals, organitzacions de recerca i universitats- dedicat al desenvolupament de la tecnologia geoespacial, la que permet, per exemple, el funcionament de Google Maps, entre moltes altres aplicacions.

Masó, que format part de l´OGC des del 2003 participant en grups de recerca, va rebre dimecres a a la nit la medalla d´or en la trobada anual de la institució a la ciutat de Stuttgart. És un reconeixement a la seva trajectòria. Masó va ser escollit com a membre de l´OGC per formar part de la Junta d'Arquitectura, per tal de garantir que els estàndards de qualitat a dels equips de recerca i avaluar les tendències emergents en tecnologia i pràctiques empresarials per ajudar a alinear els esforços de l´OGC i la indústria.

Masó dirigeix altres institucions científiques internacionals centrades en el desenvolupament de la tecnologia espacial com la Unió Europea de Geociències (EGU), un organisme té 12.000 científics associats; i és investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), vinculat a la UAB, entre altres.