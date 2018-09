El comerç de Sant Fruitós de Bages surt dissabte al carrer per mostrar el seu potencial

El comerç de Sant Fruitós de Bages mostrarà de nou tot el seu múscul demà, dissabte, en el marc de la Festa del Comerç Local, un gran esdeveniment que comptarà amb diferents activitats paral·leles per a tots els públics.La festa, que organitza Sant Fruitós Comerç Actiu, amb el suport de l´Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, estarà presentada per Pep Callau i començarà a 2/4 de 7 del vespre al Cobert de la Màquina del Batre i el seu entorn.

A banda de la mostra del comerç local, es preveuen diverses actuacions teatrals i musicals, desfilades de moda, animacions diverses, degustacions de tapes i vins, i una gran diversitat de premis i sorteigs per a tots aquells que s´animin a participar a la festa.

Durant el matí, pels carrers de Sant Fruitós hi haurà un grup de joves anomenats Els parents de París, que recorreran les botigues associades per animar la clientela a gaudir de la Festa del Comerç a la tarda. A més, durant tot el dia hi haurà esquetxos del musical Moulin Rouge, que ambientaran la festa i els carrers.

Durant la jornada es farà l´entrega de les noves bosses del comerç, dissenyades per l´ajuntament, i que una part seran repartides durant aquell dia en els diferents estands dels establiments. Posteriorment a aquesta data, en una campanya conjunta amb l´associació de comerciants i l´Ajuntament, aquestes bosses s´acabaran de repartir en diferents establiments.

La jornada, que s´allargarà fins a les 12 de la nit, estarà amenitzada per música en directe dels DJ Los Bingueros.