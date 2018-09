Fonollosa consolida el cor de l'església de les Torres de Fals per garantir-ne l'estabilitat

Fonollosa ha iniciat aquest estiu els treballs de rehabilitació del cor de l'església de Sant Vicenç de les Torres de Fals per garantir l'estabilitat, la seguretat i la conservació de l'edifici. Es tracta de la primera fase d'un conjunt d'actuacions que el govern municipal té previst posar en marxa a l'espai amb l'objectiu de potenciar-ne l'atractiu turístic. El consistori preveu que a principi de novembre els treballs al cor de l'església ja estiguin enllestits.

Els treballs que s'estan realitzant suposen una intervenció a tota la zona del cor, «que estava a punt de caure i estava apuntalada des de feia molt temps», assegura l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez. L'actuació se centra a la zona de l'entrada de l'església i garantirà l'estabilitat i conservació de l'element, en millorarà la seva imatge i seguretat, i permetrà que l'espai es pugui continuar utilitzant amb garanties. Els treballs tenen un pressupost de 112.000 euros i estan finançats per la Diputació de Barcelona.

D'altra banda, Hernàndez també ha avançat que la mateixa Diputació els ha confirmat que s'encarregarà de la redacció del projecte de la segona fase del projecte i la intenció és poder adjudicar les obres de cara a l'inici de l'any vinent. En aquesta segona fase, per a la qual ja es disposa d'una subvenció de 200.000 euros per tirar-la endavant, s'acabaran d'adequar els interiors. Encara quedarà pendent una tercera fase, en la qual s'actuaria en les façanes. Segons l'alcalde, «amb l'actuació al cor i la fase posterior, l'edifici ja estaria en condicions per poder fer-hi activitat a dintre i es podria procedir a la museïtzació».

De moment, doncs, el consistori ja té assegurades les dues primeres fases i la resta d'actuacions previstes en el projecte han estat presentades a convocatòries de les quals s'espera la resolució, com la museïtzació de l'espai o la rehabilitació d'altres espais, com la nau central, la capella fonda, les façanes i el campanar. «Com que no hi ha grans línies de subvencions, ho hem d'anar fent a trossets, a mesura que anem obtenint els recursos econòmics», diu l'alcalde.

Les Torres de Fals són l'element patrimonial més important de la localitat. Per aquest motiu, el consistori considera que la seva rehabilitació és un dels projectes «prioritaris i estratègics» en l'àmbit de promoció turística i de patrimoni. Per això, «volem que es converteixi en la imatge del nostre municipi i que la gent associï les Torres de Fals amb Fonollosa com a element imponent que tenim al nostre territori», sosté Hernàndez.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Fonollosa fa una aposta per a la seva rehabilitació, «després de molts anys durant els quals no s'hi havia pogut fer cap actuació i en què s'havia anat degradant fins arribar a una situació que era impossible utilitzar l'espai per temes de seguretat».

Per tot plegat, les actuacions previstes al conjunt de les Torres de Fals permetran «poder seguir gaudint d'aquest espai i, a més, potenciar-lo i crear nous espais i usos perquè la gent ens vingui a visitar», conclou.