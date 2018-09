L'Ajuntament de Sallent vol inscriure el campanar com a bé patrimonial propi

L´Ajuntament de Sallent té la intenció d´inscriure el campanar a nom seu al registre de la propietat per assegurar-ne oficialment la seva municipalitat. La proposta, que els regidors d´ERC, a l´oposició, van portar a votació en el darrer ple, d´aquest dijous a la nit, ha obtingut el suport unànime de l´equip de govern (PDeCAT i PSC) i de la CUP, l´altre grup a l´oposició, convençuts que el campanar és municipal, per bé que abans de fer un pas en ferm «ho hem d´aclarir del tot», apunta l´alcalde, David Saldoni.

El campanar de Sallent (o torre del rellotge), es va construir l´any 1886 pagat per l´Ajuntament, i en documentació de l´època ja consta com un «important servei comunal», amb funcions ara limitades al servei horari i de comunicació d´activitats religioses amb les campanes, però que en el seu dia també havia servit d´avís per a emergències o per cridar al somatén. Tanmateix, en l´inventari de béns patrimonials de l´Ajuntament, el campanar no hi consta, i tampoc no figura al registre de la propietat, ni a nom seu ni, segons ERC, de l´església.

Davant d´això, ERC no té cap dubte que «el campanar és de l´Ajuntament», apunta la portaveu del grup, Pilar Sala. L´alcalde també té «plena confiança» que el campanar és propietat de l´Ajuntament i que «el podrem registrar al seu nom». I és que, a més de pagar-lo íntegrament, l´Ajuntament l´ha gestionat sempre i ha procurat per al seu manteniment.

No és de l´Església

En les investigacions prèvies a la moció, ERC ha constatat que el campanar tampoc no està registrat a nom de l´església, com es podria pensar tenint en compte que en forma part.

Tanmateix, Sala recorda que l´església va ser detruïda per un incendi durant la guerra civil, i en canvi «el campanar va quedar intacte, precisament perquè era una obra pagada pel poble i no el van cremar». A més, eren dues estructures separades, que no es van annexionar fins a la reconstrucció de l´església el 1941.

Aquell any, Ajuntament i església van fer una permuta de terrenys per una altra qüestió, tal com

figura en documentació municipal, i en canvi, no es té coneixement de l´existència de cap document «on consti alguna petició o acord de ple» per la compra o traspàs del campanar a l´església, apunta Sala.



L´estelada onejarà «fins a fer efectiva la República»

Al campanar de Sallent hi haurà una estelada «fins que es faci efectiva la República». Així es va aprovar per unanimitat en el mateix ple, en base a una moció d´ERC, a petició de l´ANC. L´acord arriba dies després que l´alcalde, David Saldoni, ordenés retirar una estelada que els CDR havien penjat al campanar, al·legant que no havien demanat permís, però es va restituir en una concentració de protesta l´endemà. Al ple, l´alcalde va dir que no volia enfrontaments, i entén que la petició amb una moció «és una forma correcta de procedir».