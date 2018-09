Millores a la façana del CAP Bages per augmentar l'eficiència energètica

La façana sud del CAP Bages ha canviat, durant les darreres setmanes, amb la col·locació d´un sistema de protecció solar amb lamel·les d´alumini que en redueix l´exposició solar. Amb aquesta actuació les sales queden més protegides del sol i de la visió des del carrer, sense que es redueixi la lluminositat però augmentant la privacitat.

Les obres, que s´han allargat durant un mes aproximadament, serviran també per millorar l´eficiència energètica d´aquests espais, ja que pel fet que no reben directament els raigs solars disminuirà la temperatura interior de les sales i, per tant, es podrà estalviar en el consum d´aire condicionat.