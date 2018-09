Mor un granger de Sant Feliu Sasserra en accidentar-se amb el seu tractor

Un granger de Sant Feliu Sas-serra de 50 anys d'edat, Josep Vila, va morir ahir a la tarda en un accident amb el seu tractor, quan estava llaurant en una finca de la seva propietat, al municipi veí d'Oristà. L'home es va precipitar accidentalment per un marge i va quedar atrapat a sota del vehicle.

Els fets van tenir lloc cap a les 5 de la tarda, en un camp agrícola situat a l'exterior d'una granja de porcs, explotada per la víctima. La finca, que és situada al terme d'Oristà, és una de les explotacions que pertanyen a l'empresa agrícola i ramadera Cal Pere Vila SL, que té la seu a Sant Feliu Sasserra, i que és propietat de la víctima i de la seva família.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra en un comunicat, l'home estava llaurant un camp amb el tractor quan, per causes que s'investiguen, el vehicle es va precipitar per un desnivell. Com a conseqüència, el tractor va bolcar i va atrapar mortalment el conductor.

En rebre l'avís dels fets, es van desplaçar a l'indret quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i la ràpida actuació del personal mèdic, però, no es va poder salvar la vida de la víctima. Posteriorment, al lloc dels fets hi va acudir la comitiva judicial. El cos va ser traslladat als dipòsits de la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on avui és previst que se li faci l'autòpsia.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Vic dels Mossos d'Esquadra, per la seva banda, va obrir una investigació sobre l'accident. A més, ha posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic i del departament de Treball.

La notícia de la mort va causar ahir a la tarda una gran consternació a Sant Feliu Sasserra, on la víctima i la seva família són molt coneguts. «Ha estat un cop molt fort», manifestava ahir al vespre a aquest diari el primer tinent d'alcalde de Sant Feliu Sasserra, Roger Ballús. Tant ell com l'alcalde, Joan Ramon Soler, s'havien desplaçat al lloc dels fets.

«Són una família molt coneguda a Sant Feliu, que es dedica bàsicament al bestiar, a l'engreix de porcs. I tota la família està molt vinculada amb el poble i amb les entitats», afegia Ballús.

Josep Vila era casat i tenia tres fills. Ahir a la nit, a l'hora de tancar aquesta edició, es desconeixia el dia i hora del funeral.