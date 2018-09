Les obres del pont vell de Sallent, parades i sense data

Les obres de reforma que s´estan fent des del juny passat al pont Pere Otger de Sallent (el pont vell) fa dies que estan aturades, i no se sap quan es podran reprendre. Així ho ha confirmat aquest dijous l´alcalde, David Saldoni, que no ha volgut fer declaracions al respecte, a l´espera de tenir més informació sobre quina és la situació real per la que passa l´empresa encarregada de les obres, Construccions Jordi Riera (amb qui aquest diari no s´ha pogut posar en contacte), i els motius concrets que l´han portat a parar-les.

Fonts d´ERC, a l´oposició, han explicat que l´empresa podria estar travessant una situació econòmica delicada, per bé que Saldoni no ho ha confirmat ni desmentit. Els republicans lamenten la situació que pugui estar patint la constructora, però demanen solucions a una obra a mig fer, vallada, i que manté obert només el pas per a vianants. A més, «s´ha iniciat el període escolar, el pas és estret i de nit no hi ha llum».

En el temps en què han durat els treballs, s´ha aixecat la vorera i l´asfalt, i ara falta col·locar les noves peces de formigó, el mobiliari urbà i la il·luminació. El termini previst per acabar les obres era el 30 de setembre.