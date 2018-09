Quim Torra serà demà a Cardona en l'aniversari del final de la guerra de Successió

El president de la Generalitat, Quim Torra, visitarà Cardona aquest divendres, 14 de setembre, amb motiu de la commemoració dels 304 anys del final de la guerra de Successió.

L'arribada de Torra es preveu a les 7 de la tarda a l'ajuntament, on signarà el llibre d'honor. Cap a 3/4 de 8 tota la comitiva es dirigirà a la plaça de la Fira de Dalt per fer l'ofrena al monument de l'Onze de Setembre i els parlaments institucionals.

La visita continuarà a 1/4 de 9 amb la pujada al castell amb els primers quadres escènics de la recreació històrica Viurem Lliures o Morirem, sobre els fets del 18 de setembre, en què Cardona va ser l'últim poble a capitular i es va acabar la guerra. Una recreació que continuarà després dins la col·legiata. Per a 1/4 d'11 hi ha programat el ball de l'àliga en honor de Torra, i es baixarà amb torxes fins a la plaça del Mercat, on es penjarà una estelada i hi ha programat un ball.

L'Aplec de Cardona s'allargarà fins al 18 de setembre amb altres activitats, com la xerrada «La repressió després de l'1-O», a càrrec de la mare d'Anna Gabriel, Maribel Sabater, i del grup de suport a l'Adri del CDR d'Esplugues de Llobregat, dissabte, a les 5 a la plaça del Mercat.