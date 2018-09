La tempesta causa dos focs de llamp al Bages i deixa 36 litres a Sant Salvador

La tempesta d'ahir a la tarda va anar acompanyada d'una gran quantitat de descàrregues elèctriques, sobretot a l'Anoia, on van tocar a terra 410 llamps en només dues hores. Al Bages, els llamps van causar dos incendis. Segons els Bombers, el primer es va declarar en uns marges de la carretera BV-4511, a Santpedor, i es va poder apagar de seguida. Poc després, es va produir un altre foc de llamp a Rajadell, als afores de les Casetes. En aquest cas, va cremar 60 metres quadrats de restes vegetals i va ser extingit per quatre dotacions dels Bombers.



En algunes localitats va ploure molt en poca estona. A Sant Salvador de Guardiola van caure fins a 36 l/m2 en només 30 minuts. Ja al Berguedà, van caure 41 l/m2 en mitja hora a Gisclareny.



La tempesta també va ser virulenta a Olesa de Montserrat, on van caure 42 l/m2. Els Bombers van rebre tretze avisos per inundacions lleus. La pluja també va afectar diversos punts de l'Anoia.