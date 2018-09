Xavier Codina tornarà a encapçalar la candidatura d'ERC a Santpedor

L'assemblea local d'ERC a Santpedor ha escollit per unanimitat a l'actual alcalde, Xavier Codina, perquè torni a presentar-se com a cap de llista a les eleccions municipals del proper any i pugui optar a revalidar l'alcaldia del municipi.

En la seva intervenció, el ja alcaldable ha mostrat la seva satisfacció per la confiança rebuda per part de l'assemblea local i el seu orgull per encapçalar el projecte republicà local per segona vegada. Codina ha volgut fer balanç de la tasca feta en aquests darrers anys, a la que ha valorat com a «molt positiva», i que ha permès complir ja amb bona part de les propostes del programa electoral de les passades eleccions.

De cara al proper mandat, l'alcalde ha afirmat que treballaran per fer una candidatura «potent, propera al ciutadà i continuïsta» dels darrers mandats que, al seu parer, han donat molts bons resultats i han portat Santpedor a ser un municipi amb molt bona qualitat de vida. En aquest sentit, assegura des de la formació, espera rebre la confiança de la ciutadania per continuar el projecte durant quatre anys més.

Codina té una àmplia experiència en l'àmbit local, ja que ha estat regidor de diverses àrees a l'ajuntament com medi ambient, via pública, serveis socials i joventut. A les darreres municipals del 2015, ERC va obtenir la majoria absoluta amb 8 dels 13 regidors convertint-se, així, en l'alcalde més votat en la història del municipi.