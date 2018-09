L'estelada onejarà «fins a fer efectiva la República»

?Al campanar de Sallent hi haurà una estelada «fins que es faci efectiva la República». Així es va aprovar per unanimitat en el mateix ple, a partir d'una moció d'ERC, a petició de l'ANC. L'acord arriba dies després que l'alcalde, David Saldoni, ordenés retirar una estelada que els CDR havien penjat al campanar, al·legant que no havien demanat permís, però es va restituir en una concentració de protesta l'endemà. Al ple, l'alcalde va dir que no volia enfrontaments, i considera que la petició amb una moció «és una forma correcta de procedir».