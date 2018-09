Movistar es disculpa pels problemes de cobertura d'aquest agost a Sallent

L'empresa telefònica Movistar s'ha disculpat per carta pels problemes de cobertura telefònica que es van produir aquest agost a Sallent. La companyia ha adreçat la carta a la secció local d'Esquerra Republicana, que va expressar la seva queixa a l'empresa, segons ha divulgat la regidora republicana Pilar Sala.

A la carta, Movistar admet que es van produir fins a tres incidències a l'estació base de Sallent "La Punta", les quals, en total, van sumar cinc dies d'errors en la cobertura mòbil. Dues de les avaries van ser causades per una avaria a l'equip, mentre que la tercera va ser provocada per una tempesta elèctrica. Pel que fa a la segona antena de Movistar, la de Stradivarius, també va registrar una incidència a inicis d'agost. En total, per tant, les dues antenens van sumar quatre incidències durant l'agost.

A més, Movistar també admet avaries particulars en alguns serveis de telefonia fixa de Sallent, tot i que assegura que la taxa d'avaries es troba per sota de l'indicador de qualitat de servei, establert en 1/1000 línies al dia.