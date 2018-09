Navarcles renovarà la canonada de la font Calda per prevenir avaries

Navarcles renovarà la canonada de l'aigua de la font Calda, que és el principal punt d'abastament del municipi. La intervenció es portarà a terme amb una subvenció de 50.000 euros concedida per l'Agència Catalana de l'Aigua. La canonada de la font Calda, amb un recorregut de més de cinc quilòmetres, es va construir el 1963 per conduir l'aigua d'aquest brollador, que es troba situat dins del terme municipal de Calders, fins a Navarcles.

Fonts municipals han explicat que, després de mig segle de la seva construcció, ara ja comença a mostrar símptomes de deteriorament com a conseqüència de les condicions meteorològiques i el pas del temps. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha dissenyat un pla de canvi de la canonada per evitar que es multipliquin les avaries i que se n'hagi de tallar el subministrament o beure tota l'aigua de les captacions del riu, ja que és la principal font de consum dels veïns.

Es tracta d'un projecte que remodelarà en diferents fases els cinc quilòmetres de llargada de la conducció i que es durà a terme els propers anys. La font Calda és una surgència natural que brolla a la llera del riu Calders. Des d'allà es transporta cap a Navarcles i al dipòsit es barreja amb aigua d'altres procedències. És d'una excel·lent qualitat i, perquè els veïns puguin tenir aigua de deu a prop de casa, hi ha una xarxa de fonts ubicades a tots els barris. El cost de la primera fase de l'obra és de 150.000 euros.