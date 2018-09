Quim Torra fa una crida a ser lliures i a resistir recordant el setge de Cardona

El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer ahir una crida des de Cardona per reclamar a la població de la vida ducal, la darrera plaça de resistència davant les tropes del borbó Felip V el 1714, que no tingui por. «Els catalans no tenim por, Cardona no té por, perquè no podem tenir por davant de la llibertat», va afirmar Torra en el seu discurs davant la flama de Cardona, testimoni justament d'aquesta resistència a la qual també va apel·lar.

Torra va visitar en primer lloc l'Ajuntament de Cardona, encara amb la plaça de bous desmuntable plantada a la plaça de la Fira (aquest cap de setmana encara s'hi fa corre de bou). Va signar en el llibre d'or de la vila i va recordar que fa 4 anys ja havia visitat la població, llavors com a director del Born Centre Cultural. «Com de feliç era jo», va bromejar davant dels assistents a l'acte oficial de la sala de plens de l'Ajuntament de Cardona. I va assegurar que conèixer els fets de Cardona el van ajudar en aquell moment a conèixer millor el país. «Catalunya –va dir als cardonins– us resta per sempre agraïda», per la resistència que van oferir els seus ciutadans refugiats a la fortificació del castell, que després de la capitulació de Barcelona, l'11 de setembre, encara van aguantar l'embat de les tropes borbòniques durant una setmana més.

Torra també va recordar la recuperació de la figura de l'àliga de Cardona, que s'havia perdut justament per la guerra de Successió i que es va recuperar el 2013. Torra va recordar als cardonins la simbologia alliberadora de l'àliga: «allà on balla l'àliga, allà hi balla la llibertat».

I l'àliga de Cardona va ballar per al president de la Generalitat. Ho va fer al pati d'armes del castell, on Torra i tota la comitiva va pujar a peu per assistir a la representació de l'espectacle que rememora la capitulació de Cardona, «Viurem lliures o morirem». Va ser un dels moments més emotius de l'estada del president a Cardona, que va acabar amb la interpretació de l'himne dels Segadors a càrrec de la Banda de Música de Cardona.

Torra va parlar a Cardona dels polítics empresonats i dels que són a l'exili, va demanar als cardonins de tenir-los presents, i va mostrar-se molt satisfet amb el resultat de la darrera manifestació de l'Onze de Setembre, amb «el milió llarg de persones» que hi van assistir i la nova demostració de la població. Per a Torra, «som un poble que ens sentim lliures i volem viure lliures».

Al president català, el va precedir en els parlaments l'alcalde de Cardona, el republicà Ferran Estruch, que va tenir paraules per reclamar «la unitat», per «tenir un full de ruta definit» i per créixer com a país amb les característiques de ser «un poble divers, amb cultures i tradicions diverses, però sense cap tipus de problema ni divisió, perquè ens estimem els uns als altres».

Estruch va tenir al seu costat diputats i alcaldes republicans i també del PDeCAT.