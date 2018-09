Sant Fruitós farà una rampa a la passarel·la de la Rosaleda per la banda dels habitatges

L'Ajuntament de Sant Fruitós proveirà la passarel·la de la Rosaleda, que permet creuar a peu la carretera de Vic des de la urbanització fins al polígon, d'una nova rampa d'accés. Es construirà a la banda est, la que dona a les cases, on actualment només hi ha escales i un ascensor, que a més està avariat i en vies de reparació.

L'Ajuntament té pendent de fer l'aprovació definitiva del projecte, que en principi preveu per a aquest setembre, i ja estarà tot a punt de cara a la licitació i adjudicació de l'obra, que encara no té data, en espera de poder trobar el finançament per executar-la. Costarà uns 230.000 euros.

La passarel·la de la Rosaleda ja tenia rampa pel cantó del polígon, però s'ha vist necessari construir-ne una altra a l'altra banda, on l'orografia del terreny complica més l'accés. Hi ha un ascensor pensat especialment per a les persones amb mobilitat reduïda, «però que no acaba de ser pràctic» per a famílies que per exemple van en bicicleta, apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés. A més, servirà d'alternativa a l'ascensor si mai es torna a espatllar.



L'ascensor es repararà a l'octubre

Darrerament l'ascensor havia tingut algunes avaries que l'Ajuntament intentarà resoldre definitivament amb un projecte de reparació integral ja adjudicat. Les obres començaran a l'octubre i finalitzaran abans d'acabar l'any. Es modificaran alguns components, la teulada, els revestiments, i s'evitarà l'entrada d'aigua.