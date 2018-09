La CUP de Santpedor fa una assemblea oberta de cara a les municipals

La CUP de Santpedor vol presentar candidatura a les eleccions municipals del 2019 i amb aquest objectiu ha celebrat una assemblea oberta al poble sota el lema "Construïm l'alternativa a Santpedor", amb la finalitat de recollir les inquietuds i propostes de la població.

En el transcurs de l'acte, que va comptar amb la participació d'una trentena de 30 persones, la formació va presentar les tasques realitzades des de la constitució de l'assemblea local fins ara, tot fent menció específica a les propostes d'igualtat de gènere, municipalització dels serveis públics, participació ciutadana, així com a la seva implicació en el teixit associatiu i cultural del poble.

També hi va haver un espai per reflexionar sobre els motius que han dut a la CUP Santpedor a prendre la decisió de presentar-se a les properes eleccions municipals, entre les quals hi ha la intenció de "fer un Ajuntament més transparent, que convidi a participar del seu dia a dia i que insti la població a empoderar-se", segons han destacat fonts de la formació.

La CUP de Santpedor, afirmen, aposta per la municipalització dels serveis públics, "l'empoderament de la ciutadania i la seva implicació en la gestió municipal, el feminisme, els drets socials amb polítiques inclusives i la implementació de la república i la desobediència a les accions repressives que intentin impedir-la". Els representants de la formació destaquen que a Santpedor, "tant per al PDECAT com per ERC l'inici de la propostes per a les eleccions de 2019 ha estat nomenar els candidats i la CUP el que vol és empoderar i compartir les propostes amb la gent del municipi".

Per afrontar aquest repte s'ha proposat treballar en diferents comissions com ara urbanisme i medi ambient, cultura, educació, feminisme, esport, economia, "que dissenyaran les propostes del treball municipal tant al carrer i a la institució".