Prohibeixen el consum d'aigua de dues fonts de Sant Salvador per la presència de residus fecals

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha prohibit el consum d'aigua de dues fonts naturals de la urbanització del Calvet. Les analítiques realitzades recentment en diferents surgències del municipi conclouen que en aquestes dues fonts els valors de bacteris superen els límits recomanats i, per tant, tenen risc per la salut si se'n consumeix l'aigua.

Tot i que no es coneix la procedència de la contaminació es creu que es podria tractar de filtracions del clavegueram, ja que a les analítiques hi apareixen «bacteris coliforms que podrien ser de residus fecals», tal i com ha explicat a aquest diari l'alcalde de Sant Salvador de Guardiola, Albert Miralda.

Per aquest motiu, després de conèixer els resultats de les anàlisis, el consistori ha informat a la població de la prohibició de beure aigua de les fonts afectades i hi ha posat cartells alertant que no és apta per al consum perquè pot tenir riscos per a la salut.

Els valors obtinguts a l'analítica de bacteris de la font situada al carrer Manresa del Calvet estan tres vegades per sobre del límit recomanat. A l'altra font que hi ha a la urbanització, més apartada, se supera més de vint vegades el límit de bacteris recomanat per al consum. Per aquest motiu, s'ha determinat que les dues fonts tenen risc per la salut si se'n consumeix l'aigua. Des del consistori asseguren que aquest problema «segurament no és temporal sinó que pot ser estructural» per la dificultat de detectar l'origen de la contaminació. En aquest sentit, Miralda assegura que «pensem que podrien ser filtratges del clavegueram, però no sabem ben bé la provinença ja que apareix en un carrer on segurament transcórrer pel mig de diferents parcel·les».

Sant Salvador de Guardiola disposa d'una trentena de fonts naturals al seu terme municipal. A principi de juliol, a través de la Diputació de Barcelona, es van realitzar analítiques en algunes d'aquestes fonts del municipi. Els resultats obtinguts, que s'han comunicat recentment a l'Ajuntament, han sortit negatius pel que fa a les dues fonts del Calvet. La resta de fonts analitzades no comporten un perill per a la salut però si que cal senyalitzar que es tracta d'aigua no potable o no tractada.

El poble disposa també de diferents fonts artificials que no es veuen afectades per aquest problema, ja que distribueixen l'aigua de la xarxa pública d'abastament i ja s'analitzen regularment.