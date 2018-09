El pressupost participatiu de Navàs millorarà l'escola de música i el pavelló

Adequar les aules de l'escola de música i canviar el paviment del pavelló amb parquet flotant han estat les dues opcions més votades en els pressupostos participatius de Navàs. Després d'11 dies de votacions, un total de 626 persones, el 12,16% del cens, han decidit el destí de 300.000 euros que es repartiran entre el pressupost d'aquest any i el del vinent. La voluntat del govern municipal és poder executar les propostes gua-nyadores tan aviat com sigui possible. Ara, caldrà introduir els imports guanyadors al pressupost.

Els navassencs més grans de 16 anys han pogut votar enguany un total de 33 propostes dividides en dos apartats, a banda d'un tercer bloc en què s'havia de triar quines de les dotze àrees temàtiques proposades es considera que l'Ajuntament hauria de reforçar econòmicament. Malgrat que la participació ha estat més baixa que en l'anterior procés (l'any 2017 va ser al voltant del 14%), des del consistori consideren que «els resultats són satisfactoris i demostren que els pressupostos participatius es van consolidant», alhora que expressen «la voluntat que en properes convocatòries es duguin a terme activitats i fórmules per incentivar que pugi la participació».

El primer apartat constava de sis projectes d'un pressupost d'entre 25.000 i 50.000 euros cadascun. Adequar les aules de l'escola de música, amb la millora de la insonorització i el mobiliari, que tenia un pressupost de 35.000 euros, ha estat l'opció més votada amb 177 vots. L'altre projecte d'aquest apartat de grans inversions que ha aconseguit més suport és canviar el paviment del pavelló amb parquet flotant, que ha reunit 136 vots i té un pressupost de 50.000 euros. Aquestes han estat les dues propostes guanyadores, amb la idea d'executar-ne una el 2018 i l'altra el 2019.

L'altre apartat constava de 27 propostes, que tenien imports entre 500 i 25.000 euros, de les quals se'n podran realitzar 20. En aquest cas, cada persona tenia cinc vots i s'escollien les propostes que tenien un percentatge més alt del seu pressupost assolit fins a esgotar l'assignació. Entre els projectes amb més suport i que, per tant, es podran realitzar hi ha posar una tanca de fusta al costat de la Pallissa de Castelladral (2.480 euros), comprar un piano elèctric per a l'escola de música (2.500 euros), un terra tècnic inflable per a l'entrenament de fit kid (2.900 euros), gestió telemàtica de les pistes de pàdel (3.000 euros), senyalització amb llums led de la via verda (5.000 euros), la creació d'un ateneu popular (10.000 euros), la millora del parc de l'Alzineta (8.500 euros), la millora dels patis de l'escola Sant Jordi (9.230 euros), la reforma del bany de l'edifici La Llar del Mujal (5.445 euros), panells mòbils per a exposicions (1.800 euros), un reductor de volocitat davant del camp de futbol (6.050 euros), un vinil a les pistes de pàdel per protegir ocells (2.000 euros), la renovació dels patis de l'escola bressol Quitxalla (8.500 euros), una placa senyalitzadora al carrer Bisbe Deig (1.000 euros), material divers per a les entitats del poble (7.500 euros), més bancs a la part sud del passeig (6.000 euros) i el canvi dels seients al Pavelló Blau (12.196 euros).

Enguany, el consistori s'ha dotat d'un reglament dels pressupostos participatius i ha creat una comissió que s'encarrega de vetllar per l'organització del procés, el recompte i el seguiment de les opcions guanyadores.