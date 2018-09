La Setmana de la Mobilitat de Navarcles promou l'ús del transport públic amb tiquets gratuïts

Navarcles aprofitarà la Setmana de la Mobilitat per promoure l'ús del transport públic. La primera iniciativa és la de posar a disposició dels ciutadans tiquets gratuïts per anar a Manresa en transport públic, que es podran recollir a les oficines de l'Ajuntament fins el 21 de setembre. D'altra banda, s'han organitzat diverses xerrades per conscienciar als navarclins. L'institut SES Navarcles i l'edifici verd de l'Escola Catalunya tindran el dilluns 17 de setembre una sessió de conscienciació sobre la mobilitat segura amb bicicleta i patinet, a càrrec dels Mossos d'Esquadra i de l'Institut Guttmann. I pel que fa als membres de l'Esplai, dimecres 19 podran assistir a una xerrada adreçada a ells.

També hi haurà un tall de circulació als vehicles rodats al nucli antic de Navarcles –exceptuant als veïns i als vehicles de càrrega i descarrega- aquest dimecres 19 i dijous 20. L'objectiu del consistori és que "els vianants puguin gaudir i aprofitar al màxim de l'espai públic sense obstacles".

A través de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, l'Ajuntament de Navarcles vol "promoure els hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables". Així, el consistori fomenta l'ús del transport públic, la bicicleta, el vehicle elèctric o els desplaçaments a peu per "millorar la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació".