L'alcaldessa de Monistrol de Calders renuncia i serà rellevada al ple d'avui

L'alcaldessa de Monistrol de Calders, Sílvia Sànchez (PDeCAT), deixarà el càrrec «per motius personals i de salut» que li impedeixen dedicar-se a l'alcaldia «al cent per cent», i per això ha decidit fer un pas al costat «i continuar treballant com a regidora dins de les meves possibilitats» fins a final del mandat. Ja fa uns dies que Sànchez té la baixa.

El relleu es farà en un ple extraordinari previst per aquest vespre a les 8, sense que hi hagi un substitut clar, tot i que el pacte de govern entre el PDeCAT i MDI-ERC, amb dos regidors cadascun, es mantindrà «amb tota seguretat» (a l'oposició hi ha tres regidors de la CUP). Així ho ha confirmat la mateixa Sílvia Sànchez, i també fonts d'ERC.

I és que, tot i que en principi tots dos grups tindrien previst de presentar el seu propi candidat, Cinta Masramon en el cas del PDeCAT i Arturo Argelaguer per part de MDI-ERC, no deixaran que es trenqui el pacte de govern, ni que l'alcaldia torni a passar a mans de la CUP. Els cupaires van guanyar les darreres eleccions municipals del 2015 i es va proclamar alcalde Ramon Vancells, però un any després un acord entre el PDeCAT i MDI-ERC va fer caure el govern de Vancells amb una moció de censura, i Sílvia Sànchez va assumir la nova alcaldia.

Després del ple d'avui, doncs, Monistrol tindrà el tercer alcalde en aquest mandat.