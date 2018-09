Urbanisme dona llum verd al pla director de la mineria i a l'ampliació del runam de Súria

El futur de la mineria al Bages, amb el creixement de Súria i el tancament d'aquí a uns dos anys de l'explotació de Sallent, ja disposa d'un pla director que el dota d'un marc urbanístic. Un document que també inclou Cardona i al qual només manca la firma del conseller de Territori, Damià Calvet, per ser definitiu.

Ahir al matí, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar provisionalment aquest PDU de la mineria (el 21 de març passat se n'havia fet la segona aprovació inicial, un any i mig després de la primera), i a la tarda la de Catalunya es reunia i emetia un informe favorable, que és el pas previ perquè el conseller li doni efectivitat. A més a més, a la comissió del matí es va aprovar també una ampliació del runam de Súria (Fusteret), que disposarà de 15,16 hectàrees més annexes al dipòsit actual. Aquesta ampliació permetria a l'empresa fer créixer el runam gairebé el 50% més que l'espai que ocupa ara. Segons dades facilitades per Urbanisme, actualment el Fusteret abasta una superfície de 33 hectàrees, i si s'esgotés l'àmbit del nou creixement arribaria fins a les 48. Tanmateix, ICL Iberia ha reiterat en diverses ocasions, per boca del mateix conseller delegat, Carles Aleman, que l'objectiu és que al llarg del 2022 es produeixi potassa sense abocar ja als runams. Serà així sempre que el nou col·lector de salmorra ja sigui una realitat i el pla Phoenix ja estigui rodat amb la fabricació de sal vacuum a ple rendiment. Per tant, en aquell moment ja no hi hauria cap runam en creixement. Si es complís aquest termini no caldria utilitzar tot l'espai disponible amb aquesta ampliació.

El PDU de la Mineria del Bages definitiu difereix ben poc (només alguns aspectes tècnics) del que es va aprovar inicialment el març, quan sí que s'hi havien introduït canvis substancials. El que en destaca és que la producció de sal vacuum a Súria es concentrarà en la seva totalitat dins les instal·lacions que Iberpotash té actualment en aquest municipi, on ja s'ha construït i hi ha en funcionament la primera de les plantes de fabricació.

És a dir, la segona de les plantes que l'empresa tiri endavant s'alçara a l'interior del recinte miner, i no al polígon de la Pobla Sud, com deia el document inicial, aprovat l'octubre del 2016. En aquella aprovació inicial de fa dos anys el PDU arribava a preveure espais urbanístics per a un total de quatre plantes de sal vacuum. A banda de la ja construïda a les instal·lacions de Súria, en preveia dues al polígon de la Pobla Sud i una quarta, si calia, a Callús. Amb el document ara aprovat i els nous càlculs de producció que s'han fet en aquest temps , la producció de sal vacuum queda fixada en les dues plantes previstes a l'interior del recinte miner, més una tercera (també en aquestes instal·lacions) de trituració, com la que es va posar en marxa a Sallent.

Inicialment, el PDU apostava per instal·lar la segona planta al sector de la Pobla Sud de Súria, situat al sud de la C-55 i a tocar del terme municipal de Callús, amb una superfície de gairebé 166.000 m2. No obstant això, l'empresa ha justificat la possibilitat de construir-la a tocar de les actuals instal·lacions, i així reduir el consum de nou sòl i compartir processos. De fet, tant ICL com l'Ajuntament de Súria van presentar al·legacions demanant que s'aprofitessin els espais del que ja és el recinte miner, i que no es dediqués a aquests usos l'espai situat a l'altra banda de la carretera, que es mantindrà com a sòl industrial de caràcter ordinari. L'àmbit ja té tots els serveis urbanístics bàsics i, per tant, no calen obres de connexió externes. Atès que es planteja com una ampliació de l'àrea ja ocupada, es beneficiarà dels accessos viaris i ferroviaris existents. Part d'aquest nou sector, que ara acull un aparcament de camions, es destinarà a equipaments i espais lliures.

El pla director formula una sèrie de criteris per millorar la integració paisatgística del conjunt. Així, obliga a fer el tractament ambiental de les vores de tot el sector, especialment de la façana a la riera del Tordel, i estableix criteris i recomanacions per al tractament de les instal·lacions existents.