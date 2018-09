Monistrol de Calders investeix alcalde Arturo Argelaguer, el tercer del mandat

Arturo Argelaguer, dels independents MDI, vinculats a ERC, és des d'ahir al vespre el nou alcalde de Monistrol de Calders en substitució de Sílvia Sànchez, del PDeCAT, que ha renunciat al càrrec per motius «personals i de salut», tot i que continuarà al consistori com a regidora. Argelaguer es converteix en el tercer alcalde del municipi aquest mandat.

La investidura es va fer en un ple extraordinari i amb votacions a mà alçada en què Argelaguer va obtenir el suport de l'altre regidor del grup, Enric Vilatersana, i de les dues representants del PDeCAT: la fins ara alcaldessa, i Maria Cinta Marsamon, que finalment no van presentar candidatura. Això va donar una majoria de quatre vots a Argelaguer, respecte als tres que es va endur el candidat de la CUP, Ramon Vancells, en un Ajuntament de set. D'aquesta manera hi ha un canvi de rols entre el PDeCAT, que volgudament cedeix l'alcaldia a MDI-ERC a partir de la dimissió de Sànchez i la renúncia de Masramon a presentar-se, però alhora els dos grups mantenen la coalició de govern, que van segellar l'estiu del 2016 quan van presentar una moció de censura amb què van tombar el govern de la CUP liderat per Vancells.

Argelaguer va rebre la vara d'alcalde del seu company de partit, Enric Vilatersana, que va assumir l'alcaldia en funcions des que Sànchez va presentar la renúncia el 13 de setembre. Com a cap de llista d'MDI-ERC, Vilatersana hauria d'haver estat l'alcaldable, però va renunciar a favor d'Argelaguer.

El nou alcalde va voler treure importància al canvi de partits a l'alcaldia, i va prometre mantenir la filosofia que fa tres anys va portar a la coalició entre els dos grups «i governar per Monistrol i la seva gent, amb un únic paraigua comú que deixi de banda les llistes». En el seu discurs, va agrair la feina feta per Sànchez a l'alcaldia, i també «el pas al costat» de Vilatersana que li ha permès ara a ell ser alcalde. També es va mostrar confiat en les aportacions de Cinta Masramon (que fa una setmana que és al càrrec), i va dir de l'oposició que «amb les vostres discrepàncies em permetreu prendre decisions més encertades».

Argelaguer és el tercer alcalde de Monistrol de Calders en tres anys, que han estat de tres partits diferents. Primer va ser Vancells, de la CUP, després Sànchez, del PDeCAT, i ara ell, d'MDI-ERC.