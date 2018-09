Sant Fruitós activa la vigilància policial durant 24 hores a Pineda de Bages

L'escalada de robatoris a Pineda de Bages, vuit en només 40 dies, ha obligat l'Ajuntament de Sant Fruitós i els Mossos d'Esquadra a mantenir durant uns dies una presència policial fixa, de 24 hores, a la urbanització. Així ho va aprovar ahir la junta local de seguretat, reunida de forma extraordinària. La vigilància permanent, de fet, ja es va activar dilluns.

Segons dades de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra, des de finals de juliol fins ara, s'han produït vuit robatoris consumats en cases de Pineda de Bages. «Han estat vuit casos en només 40 dies», explicava ahir l'alcalde, Joan Carles Batanés.

Alguns d'aquests robatoris ja es van resoldre a l'agost amb la detenció de dues bandes acusades dels fets. Però l'alarma s'ha reproduït de nou aquests darrers dies: dissabte a la nit, hi va haver un nou cas de robatori en un habitatge. I aquest dimarts passat a la matinada, es van produir dos intents més, que, en aquest cas, no es van arribar a consumar.

Les dades encara són més rellevants si es té en compte que, entre els mesos de febrer i de juny, no hi va haver cap robatori en tota la urbanització. «Hem hagut de reaccionar. I ho farem amb un operatiu de 24 hores, de forma conjunta entre els Mossos i la Policia Local», va explicar Batanés.

Aquesta presència fixa es traduirà de dues maneres: amb controls estàtics visibles al perímetre de la urbanització i amb patrulles de paisà per part dels Mossos. «Aquesta coordinació ha de permetre acabar amb els robatoris», va confiar Batanés, que va demanar paciència als veïns davant dels controls policials que es puguin trobar ara de forma freqüent.

Aquest operatiu es mantindrà «durant uns quants dies», sense fixar d'entrada cap termini. Segons va afegir l'alcalde, el reforç de les mesures de seguretat a Pineda continuarà a final d'any, amb la instal·lació de les primeres càmeres de vigiilància a la urbanització, una mesura que ja es va anunciar a inicis d'any.

En concret, Sant Fruitós de Bages té previst instal·lar en els propers anys vint càmeres per tot el municipi, tant de videovigilància com de lectura i identificació de matrícules. A finals d'aquest any, instal·larà les cinc primeres: dues a les Brucardes i tres a Pineda de Bages. Totes cinc seran per llegir matrícules i, per tant, avisar les policies en cas que s'identifiqui la matrícula d'un vehicle sospitós.

Les mesures es van anunciar ahir al matí després d'una junta de segueretat en què hi van assistir l'alcalde, regidors de govern, i responsables de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. També hi va assistir Eduard Freixedes, director territorial d'Interior a la Catalunya Central.

Freixedes va circumscriure l'escalada de robatoris a Pineda de Bages en l'incremet d'aquesta tipologia delictiva a tot Catalunya. «Són gent professional que busca urbanitzacions properes a Barcelona i que estiguin molt ben comunicades per carretera», com el cas de Pineda de Bages. De totes maneres, va advertir que, malgrat aquest repunt, «la Catalunya Central continua per sota de la meitat de la mitjana de robatoris de tot Catalunya», va assegurar. Segons va afegir, malgrat el rebrot de casos en llocs com Pineda, «les urbanitzacions són segures.

Les mesures aprovades ahir van ser anunciades dissabte en una assamblea de veïns de Pineda convocada per l'Ajuntament, on hi van assistir els Mossos. A la reunió, les autoritats van insistir a la població en la necessitat de reforçar les mesures d'autoprotecció.