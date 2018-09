Un veí cedeix més de 200 documents d'entre els segles XVII i XX a l'arxiu de Santpedor

L'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i la responsable de l'arxiu històric municipal, Mireia Vila, van recollir de mans del santpedorenc Antoni Lari una carpeta DINA3 de color verd plena d'informació. Al seu interior hi havia més de 200 documents que Lari ha anat recopilant al llarg de la seva vida i que fan referència a Santpedor.

Entre els documents hi ha comptes de despeses municipals en temps de la guerra de successió, manuscrits de gran valor per a l'arxiu. També hi ha una acta notarial del 1785, la resolució d'un litigi veïnal entre 1783 i 1785, un contracte de treball de principis del segle XIX, una declaració jurada de 1820, oficis militars de 1823, un testament del 1827 per citar alguns dels pergamins que hi ha entre la documentació. La col·lecció també té un ampli recull de revistes de paper de diferents èpoques on es fa referències escrites a Santpedor.

Hi ha diversos números de principis del segle XX del Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, una publicació de 1909 de la impremta de Sant Josep de Manresa sobre la guerra de la Independència, publicacions com "La Actualidad", Catalunya Artística, La Hormiga de Oro, diversos números de la revista El Bages de mitjans del segle XX. Destaca un ampli recull de documentació sobre la Batalla del Bruch en articles apareguts en premsa de l'Anoia com són Gaseta Comarcal, El Dia de Igualada, El Igualadino, i també en premsa barcelonina i del Bages especialment a l'entorn del 1908 quan es va celebrar el primer centenari de la guerra de la Independència.

Lari va contactar fa unes setmanes amb l'arxiu històric per fer la cessió d'aquesta important documentació. Sense soroll va arribar a l'Ajuntament amb la carpeta verda sota el braç i un important contingut en documentació sobre la història local del poble. Antoni Lari és un professor jubilat que viu a Santpedor i que tota la seva vida ha tingut en la història local una de les seves principals aficions. Durant anys ha col·laborat amb l'arxiu municipal.

Ara, la responsable de l'arxiu, Mireia Vila, classificarà tota aquesta documentació i la posarà a disposició de les consultes de la resta de veïns.